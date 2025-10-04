Flohmarkt in der Alten Weberei

Auch 2025 findet in der "Alten Weberei" auf dem Egeriaplatz wieder ein vom Liederkranz Lustnau in Zusammenarbeit mit dem Forum Alte Weberei organisierter Flohmarkt statt.
