Kleine Wunder e.V. veranstaltet am 18.05.24 einen Hof-Flohmarkt mit Kuchenverkauf in Weinsberg, Sulmstr. 9 (nähe THW) von 10:00 - 16:00 Uhr, Aufbau ab 09:00 Uhr. Tische müssen selbst mitgebracht werden. Standgebühr 8,00€ (lfd.m). Der Erlös aus Standgebühr und Kuchenverkauf geht an den gemeinnützigen Verein "Kleine Wunder e.V.". Voranmeldungen bitte unter info@a-s-h-e.com bis zum 17.05.24