Flohmarkt Starkholzbacher See

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Veranstaltungen schlagen dieses Mal rund 120 private Aussteller ihre Stände auf.

Von gut erhaltener Kleidung, Vintage-Geschirr und seltenen Büchern bis hin zu Spielzeug, nostalgischen Dekorationsartikeln und kleinen Möbelstücken ist alles dabei. Der Markt verspricht die perfekte Gelegenheit, nachhaltig einzukaufen und liebgewonnenen Dingen ein neues Zuhause zu schenken. Der Flohmarkt ist sowohl für leidenschaftliche Sammler auf der Suche nach Raritäten als auch für Familien, die einen entspannten Ausflug in die Natur suchen, ein Ausflugsziel. Für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt, sodass der Bummel am Seeufer entspannt ausklingen kann.