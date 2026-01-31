Flohmarkt

bis

Theresienwiese Heilbronn Theresienstraße, 74072 Heilbronn

Neues und Gebrauchtes wird an hunderten von Ständen zum Verkauf angeboten. Wer Lust zum „Kruschteln und Feilschen“ hat, wird bei dem umfangreichen Angebot sicherlich auf seine Kosten kommen.

Termine 2026

Februar               27./28.02.

März                   13./14.03., 27./28.03.

April                   17./18./19.04.*, 24./25.04.

Mai                     08./09.05.

Juni                    19./20.06.

Juli                      24./25.07.

August               14./15.08., 28./29.08.

September         04./05.09.

November         13./14.11.

*vorbehaltlich der Genehmigung durch den Heilbronner Gemeinderat

Jeder kann ohne Anmeldung mitmachen! Einfach vorbeikommen! Es gibt genug Platz für alle! Platzvergabe ab 6 Uhr! Bezahlung vor Ort.

Info

Theresienwiese Heilbronn

http://de.wikipedia.org/wiki/Theresienwiese_%28Heilbronn%29#mediaviewer/Datei:Unterl%C3%A4nder-VF-060812-01.JPG

Märkte
bis
bis
bis
bis
Tags