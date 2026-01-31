Neues und Gebrauchtes wird an hunderten von Ständen zum Verkauf angeboten. Wer Lust zum „Kruschteln und Feilschen“ hat, wird bei dem umfangreichen Angebot sicherlich auf seine Kosten kommen.

Termine 2026

Februar 27./28.02.

März 13./14.03., 27./28.03.

April 17./18./19.04.*, 24./25.04.

Mai 08./09.05.

Juni 19./20.06.

Juli 24./25.07.

August 14./15.08., 28./29.08.

September 04./05.09.

November 13./14.11.

*vorbehaltlich der Genehmigung durch den Heilbronner Gemeinderat

Jeder kann ohne Anmeldung mitmachen! Einfach vorbeikommen! Es gibt genug Platz für alle! Platzvergabe ab 6 Uhr! Bezahlung vor Ort.