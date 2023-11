Beim Flohmarktine Frauenflohmarkt - das nachhaltige Shoppingerlebnis mit knapp 70 Ausstellerinnen - am 09.12.2023 in der wunderschönen Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim sind alle Frauen, sowohl zum Ver- als auch Einkaufen bei einem wunderschönen Ambiente und guter Stimmung willkommen.

Mit einem Besuch beim Flohmarktine Frauenflohmarkt könnt ihr shoppen oder verkaufen was das Zeug hält und tut gleichzeitig noch etwas Positives für die Umwelt, denn nachhaltiger Umgang mit Textilien wird immer wichtiger! Für weitere Informationen und die Anmeldung solltet Ihr unsere Website www.flohmarktine-frauenflohmarkt.de besuchen. Wir freuen uns unglaublich auf euch!