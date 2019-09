Stuttgarter Philharmoniker

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Solist (Klavier) und Dirigent: Dan Ettinger.

J. Haydn – Klavierkonzert D-Dur

J. A. Bruckner – Sinfonie Nr. 4 „Romantische“

Im Gegensatz zu den so oft zu hörenden Klavierkonzerten Mozarts sind die seines älteren Zeitgenossen Joseph Haydn immer noch Raritäten in den Konzertsälen. Dabei zeichnen die schnellen Sätze seines D-Dur-Konzerts ein ganz eigener Witz und sein Adagio eine besondere, zierliche Intimität aus. Beinahe 100 Jahre nach Haydns Klavierkonzert entstand die vierte Sinfonie Anton Bruckners, ein Werk, das so gut wie in jeder Hinsicht einen großen Gegensatz zu Haydn darstellt.

Die immer noch populärste aller Bruckner-Sinfonien teilt jedoch mit Haydns Musik die große Bedeutung, die beide Komponisten dem Rhythmus zuschreiben. Bruckners Hörnerklänge rufen Naturbilder hervor. Vor allem ihr Rhythmus macht die „Romantische“ besonders eingängig. Die Besonderheit: Dan Ettinger wird nicht nur als Dirigent des Konzertabends zu sehen, sondern als Klaviersolist in einem Klavierkonzert Joseph Haydns auch zu hören sein.