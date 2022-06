Eine heitere, verschmitzt-hintersinnige szenische Lesung mit Puppen und Musik für Groß und Klein.

Was gibt es Schöneres als eine Geschichte vorgelesen zu bekommen? Anke Scholz stellt ihren Klappstuhl auf der Gartenschau auf und dann geht es los: Ohren auf, Fantasie an und eintauchen in eine Geschichte!