Florence-Star ohne Talent

Sie war die Erste.

Und das schon vor hundert Jahren, ganz ohne Whatsapp, Social Media und Dschungelcamp.

Das Wort Influencerin (oder Z-Promi) gab es noch nicht einmal.

Sie konnte nichts und hat was draus gemacht, ein Star ohne jedes Talent.

Florence Foster Jenkins lebte von 1868 bis 1944 als eher berüchtigte denn berühmte Sängerin in New York.

Grenzenlos unbegabt und eitel ist sie heute aktueller denn je.

Wir sehen größte Erfolge, größte Verehrer, große Liebe alles verbunden in einem Traum.