Florian Christl & Ensemble

Der Komponist und Pianist FLORIAN CHRISTL geht auf große Konzertreise: Gemeinsam mit seinem Ensemble entführt er am 10. Mai das Publikum im Stuttgarter Theaterhaus in einen intensiven Abend voller Leidenschaft, Ausdruckskraft und musikalischer Tiefe.

Auf dem Programm stehen Werke aus seinem bisherigen Schaffen – von zarten, filigranen Klaviermomenten bis hin zu kraftvollen, orchestralen Klangwelten. FLORIAN CHRISTLs Musik ist geprägt von leidenschaftlichem Ausdruck und emotionaler Tiefe. Das Wechselspiel zwischen virtuosem, energiegeladenem Klavierspiel und berührenden Streicherarrangements schafft ein einzigartiges Konzerterlebnis, das unmittelbar berührt und lange nachklingt. Die Improvisation bildet für FLORIAN CHRISTL stets den Ausgangspunkt seines künstlerischen Schaffens. Seine Kompositionen entstehen aus einem höchst persönlichen Prozess, in dem er Klangräume erschafft, die den Zuhörenden Momente des Innehaltens und der inneren Resonanz eröffnen. So entsteht ein Konzertabend, der nicht nur musikalisch beeindruckt, sondern auch auf einer tieferen Ebene bewegt