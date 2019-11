Florian Dohrmann "Blank Page"

Das Radio läuft. Ein Solo-Klavierstück. Bilderreiche, lyrische Harmonien und Motive. Eine unbekannte Aufnahme von Bill Evans? Doch nein, es ist ein Werk von Debussy: „La fille aux cheveux de lin“. Aus diesem Moment heraus hatte Florian Dohrmann die Idee, Debussys Musik für ein Jazz-Quartett zu adaptieren. Auf der Weltausstellung in Paris 1889 hört Debussy fasziniert exotische Klänge aus dem asiatischen Raum. Dieses schwebende Klangideal prägt künftig seinen wegweisenden Kompositionsstil.

„Blank Page“ steht für die leere Seite, auf der aus Motiven und Harmonien Debussys etwas Neues entsteht. Mal als deutliche Reminiszenz, mal so weit entfernt, dass man 100 Jahre nach Debussys Tod nur noch seinen Geist zu spüren vermeint. Die CD „New Impressions of Debussy“ erschien Ende Februar 2019 und wurde für den deutschen Schallplattenpreis nominiert.

„Mit sanftmütiger Eleganz den Jazz auf dessen Quelle zurückbezogen“ (SWR2) „...klangliche Delikatesse ...“ (FAZ) „Ein Must Have in jeder Jazzsammlung“ (KulturMD)