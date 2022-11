Florian Höfner Trio

Jazzpianist und Komponist Florian Hoefner kann aus einer Vielzahl von Einflüssen schöpfen. Aufgewachsen in Deutschland, ausgebildet in New York City und nun zu Hause in Neufundland in Kanada, hat der gebürtige Nürnberger zu seinem eigenen Stil gefunden, der sich durch musikalische Vielfalt und Einfallsreichtum auszeichnet. Aktiv in Besetzungen von solo bis zur Big Band hat er sich als erfindungsreicher und wandlungsfähiger Künstler seinen Platz im zeitgenössischen Jazz geschaffen. Die New York Times lobte ihn als „Komponist und Bandleader von einfühlsamer Entschlossenheit“ und Downbeat bezeichnete ihn als „harmonisch waghalsigen Pianisten, der nach neuen Klangwelten greift“.

Seit 2018 arbeitet er mit seinem neuen kanadischen Trio, für das er mit Andrew Downing am Bass und Nick Fraser am Schlagzeug zwei herausragende Jazzmusiker aus seiner Wahlheimat Kanada gewinnen konnte. Die Gruppe präsentiert ihr Album „Desert Bloom“. Im Mittelpunkt stehen diesmal Eigen-komposition, in denen Hoefner seine Erfahrungen während der Pandemie verarbeitet hat.

Das Florian Hoefner Trio bedankt sich für die Unterstützung durch das Canada Council for the Arts.

Florian Höfner: Klavier

Andrew Downing: Kontrabass

Nick Fraser: Schlagzeug