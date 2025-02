Florian Hacke – „Happy End“ Stand-up & Satire

Wirklich, es sind schwere Zeiten. Krisen, Kriege, Katastrophen – da kann man leicht die Hoffnung verlieren. Aber nicht mit Florian Hacke.

Er durchforstet den Altglascontainer der Emotionen nach den letzten Resten Menschlichkeit und ruft uns beherzt zu: „Alles wird gut.“ Ist das nicht schön? Und bevor Sie gleich wieder fragen „Ja; aber wie denn?“ – Vermutlich gar nicht. Aber halt, nicht den Mut verlieren: Wer keine Lösung hat, verweigert einfach die Aufgabe! Ist das Happy End überhaupt noch ein erstrebenswertes Konzept? Keiner weiß ja, wann das Ende kommt. Muss man also die ganze Zeit happy sein? Das klingt nach Stress. Vielleicht ist es an der Zeit, unsere Vorstellung von Glück zu revolutionieren. Egal, ob der Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach: Vögel soll man überhaupt nicht anfassen. Statt geduldig auf ein besseres Morgen zu hoffen, schminken wir uns die Idee vom glücklichen Ende ab und sehen den Tatsachen ins Gesicht: Der schönste Moment ist immer jetzt.