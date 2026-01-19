Immer heisst es "Sei einfach du selbst!" – aber was, wenn du selbst auch nur müdes Mittelmass bist? "Authentizität" ist nicht nur schwer zu buchstabieren, sonder auch meist der Beginn einer lebenslangen Enttäuschung. Für alle! Auch Florian Hacke hat wirklich lange versucht, "einfach er selbst zu sein" und gleichzeitig seine Mitmenschen zu respektieren, aber mit mittlerweile drei kleinen Kindern bleibt einfach keine Kraft für langfristige Lebenslügen. Deswegen setzt er jetzt auf glaubwürdelose Ehrlichkeit und macht der Welt ein niedrigschwelliges Angebot: Er hindert niemanden aktiv daran, das Beste von ihm zu halten, aber wenn man ihn ehrlich fragt, dann kann er für nichts garantieren. Sei auch du mit dabei – live, echt, mit ohne Filter. "Authentischkeit" ist deine Chance, einen Abend lang genau das Wrack zu sein, das auch dir jeden morgen aus dem Badezimmerspiegel entgegenblickt. Ohne Druck. Ohne Anspruch. Aber mit Sekt. Damit du hinterher sagen kannst: "Ach, im Vergleich gehts mir doch gar nicht so schlecht!"