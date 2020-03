Florian Hartz "Broadway meets Blue Note"

Von „West Side Story“ über die „Dreigroschenoper“ bis „LaLa Land“ – das Quintett um die Mannheimer Sängerin Milana Fink und den Bassisten und Arrangeur Florian Hartz präsentiert die schönsten Musical-Melodien in einem aufregenden Jazz-Gewand. Träumen Sie mit Dorothy von einem Ort „somewhere over the rainbow“ oder schweben Sie mit Marry Poppins über die Dächer von London. Mitsummen ausdrücklich erlaubt!

Besetzung:

Milana Fink - vocals

Carl Krämer - saxophone, flute

Daniel Gräupner - piano

Luis Emmerling - drums

Florian Hartz - bass