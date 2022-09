Florian Hartz' Flo & Fauna

Der Wald. Ein Ökosystem, in dem die unterschiedlichsten Lebensformen hochkomplex ineinandergreifen, interagieren, auf- und miteinander reagieren. Ein Lebensraum, in dem sich schroffe Schönheit und filigrane Anmut zugleich ereignen. Und nicht zuletzt auch Biotop für wenig domestizierte Wesen.

Bei einem metaphorischen Ausflug in diesen grünen Lebensraum präsentiert der Augsburger Bassist Florian Hartz mit seinem Trio Flo & Fauna relaxte, coole, zeitgemäße und einfach fette Fusion-Grooves. Der E-Bass steht hier also für das grundierende Wurzelwerk: mal funky, mal stoisch in repetitiven Disco-Patterns, dann wieder sehr sanglich gedacht. Es groovt gewaltig im Wald, bleibt dabei aber der Spielkultur eines echten Piano-Trios verhaftet. Pianist Maxim Burtsev integriert mühelos auch 80er-Synthie-Sounds oder ein Rhodes in sein Spiel. Die Improvisationen entwickeln sich zumeist aus kompakten Songstrukturen, ziehen feine lyrische Linien oder greifen die dynamischen Impulse auf, die aus permanenten Rhythmuswechseln entstehen. Jakob Dinnebier an den Drums organisiert das alles mit ungeheurer Präzision.

Unverkennbar sind dabei teilweise Anlehnungen an E.S.T. und The Bad Plus. Trotzdem definiert das Trio überzeugend eine eigene Klangästhetik, die das junge Ensemble mit Spielfreude auf höchstem Niveau präsentiert.

Viel Spaß bei diesem Trip in den Lebensraum Wald!

Florian Hartz - Bass

Maxim Burtsev - Keys

Jakob Dinnebier - Drums)