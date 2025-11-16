Florian Kurz, Oliver Prechtl, Daniel Kartmann und Albert Volz

28. Internationales Pianistenfestival

Yvonne Desportes La Foire aux Croûtes

Claude Debussy En Blanc et Noir

Béla Bartók Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug

Florian Kunz studierte Klavier bei Tibor Szàsz (Freiburg), Bernd Ickert (Frankfurt) sowie am Conservatoire National Superieur de Musique in Paris. Internationale Erfahrung sammelte er u. a. beim Gustav Mahler Jugendorchester und der Jungen Deutschen Philharmonie unter Pierre Boulez und Hans Zender.

Oliver Prechtl studierte Klavier und elektronische Musik in Nürnberg und Stuttgart. Seine Konzerttätigkeit führte ihn zu Institutionen wie The Warehouse London, dem Kulturhaus Mitte Berlin, dem ORF-Radiokulturhaus Wien, dem Theaterhaus Stuttgart und der Expo 2000 Hannover.

Daniel Kartmann erhielt seine Ausbildung in Oboe, Klavier, Gesang und Schlagzeug in Böblingen, bevor er klassisches Schlagzeug sowie Jazz und Popularmusik in Stuttgart studierte. Nach dem Diplom entfaltete er eine umfangreiche Tätigkeit als Schlagzeuger, Pauker, Vibraphonist und Sänger.

Lokalmatador Albrecht Volz studierte bei Klaus Tresselt in Stuttgart sowie bei Allan Abel und Leigh Howard Stevens in den USA. Der international konzertierende Schlagzeuger wirkte viele Jahre im Bachcollegium Stuttgart, Stuttgarter Kammerorchester und Festspielorchester Ludwigsburg.