Florian Lohoff Band

Florian Lohoff und seine Band sind besessen kreative Freigeister, die sich in den Schubladen Rock, Funk, Blues und Soul auskennen wie in ihrem eigenen Zuhause und doch in keiner Schublade länger als notwendig verweilen. Sie spielen mit den besten Elementen und sind wagemutig genug, einen hochbrisanten, brodelnden Cocktail aus den Einflüssen der alten Klassiker zu brauen, den sie für die Gegenwart und die Zukunft konservieren.

Mit Größen wie Henrik Freischlader und Walter Trout als deren Gast gerockt, beim renommierten GUITAR HEROES Festival in Joldelund auf der Bühne gestanden.

Florian Lohoff und seine Band sind die heißen Groovekatzen und warten nur darauf das Fieber auf die Fans zu übertragen. Holt sie Euch für ein paar feurige Stunden ins Haus.