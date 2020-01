Florian Meierott - "Atemlos durch die Nachtmusik"

× Erweitern Fotostudio Menth in Aub Florian Meierott

Crossover - Klassik meets Pop

„Atemlos durch die Nachtmusik“: Florian Meierott, Violine und Tatiana Hubert, Klavier lassen u. a. Mozart auf Helene Fischer und Beethoven auf Andreas Gabalier treffen. Unplugged, frech und trotzdem manchmal romantisch.

Geboten wird klassische Musik für Jedermann - Violine für alle und Klassik mal ganz anders. Ein Rundumschlag durch die Pop Szene, angereichert durch klassische Schmankerl mit interessanten und wirklich lustigen Geschichten, welche der Stargeiger Florian Meierott in der gewohnt lockeren Art serviert.

Meierott ist landauf-landab mit seiner Violine unterwegs. So auch in den berühmtesten Konzerthäusern Deutschlands wie der Berliner Philharmonie und dem Münchener Gasteig. Dennoch gilt seine besondere Liebe der fränkischen Heimat, in der er so oft es geht zu hören ist.

Das alles findet in unserem romantischen Innenhof als Open-Air Konzert statt. Spielt uns das Wetter einen Streich, dann bietet unsere Kirche eine hervorragende Alternative.

Dieses Konzert-Highlight mit Florian Meierott kreiert ein Crossover in dem Klassik und Pop ineinander verschmelzen.

Sa, 20.06.2020 um 20:00 Uhr - Einlass 19:00 Uhr