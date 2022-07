Eigentlich wollte Florian Ostertag Erfinder werden und studierte zunachst Ingenieurwissenschaften. Seine Freizeit widmete er einer zweiten Leidenschaft, dem Schreiben von Songs. 2010 wollte er sich dafur ein Jahr Zeit nehmen. Aus einem Jahr wurden zwei, aus zwei drei und mittlerweile sind es zehn Jahre, seit denen der charismatische Songwriter mit einer alten Bandmaschine und in Begleitung diverser Flohmarkttechnik durch die Lande zieht. Pünktlich zu diesem Jubiläum erschien 2020 sein neues Album "Flo and the machine“, welches er im Frühjahr auf die Bühnen bringt.

@florianostertagmusic

Eintritt frei.

Der Künstler freut sich über eine Geldspende

Eintritt:

frei, Spende