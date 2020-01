Am Freitag, 6. März, steht das Multitalent aus dem Schwarzwald auf der kleinen AC-Bühne. Ostertag ist zunächst bekannt geworden als fester Begleiter von Philipp Poisel, löste sich aber mit seinem Debüt-Album „The Constant Search“ aus dem großen Schatten des Freundes. In Schwäbisch Hall wird Florian Ostertag sein neues Album „Flo and the Machine“ vorstellen.