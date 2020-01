Ganz besonders stolz ist das Anlagencafé-Team, dass The Postcards erneut nach Schwäbisch Hall kommen wollen. Das Dream-Pop-Trio aus Beirut im Libanon hat bereits einmal im Anlagencafé und einmal auf dem Mini-Festival im Sommer gespielt und will auch auf der anstehenden Frühjahrs-Tour – am Samstag, 14. März - am Kocher Station machen. Mit im Gepäck hat die Formation um Sängerin Julia Sabra dann das neue Album „The good Soldier“.