Das große Finale der Winter/Frühjahrssaison bestreitet eine Band, die bereits ein bisschen Anlagencafé-Geschichte geschrieben hat: Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Die Nachfolge-Band von Superpunk aus Hamburg war Headliner beim allerersten Sommernachtsfest-Festival im Jahr 2013. Nun endlich klappt es mit einer Rückkehr der „Top Old Boys“ nach Schwäbisch Hall. Die schmissigen Northern-Soul-Songs von Carsten Friedrichs bringen dabei das Publikum nicht nur mühelos zum Grooven sondern auch zum Schmunzeln. Ihr Album „It’s okay to love DLDGG“ schaffte es in den deutschen Charts bis auf Platz 60. Am Donnerstag, 30. April, gibt’s zum Tanz-in-den-Mai-Konzert auch Songs aus dem aktuellen Longplayer „Fuck Dance, let’s Art“ zu hören.