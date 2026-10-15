Kein Zurück Tour.

Mit ihrem neuen Album „Kein Zurück“ gehen Florian Paul & die Kapelle der letzten Hoffnung im Herbst auf große Release-Tour. Das neue Programm erzählt von Veränderung. Von Momenten, in denen sich etwas verschiebt – im eigenen Leben genauso wie in der Welt um uns herum. Die Songs kreisen um eine große Frage: Sind wir festgelegt auf das, was wir geworden sind, oder können wir uns immer wieder neu erfinden? Als Individuen genauso wie als Gesellschaft.

Die Band hat sich diese Frage natürlich auch selbst gestellt und musikalisch ganz neue Räume geöffnet. Neue Farben und Ideen treffen auf ihren unverwechselbaren Sound zwischen Pop, Chanson und Indie. Mal leise und berührend, mal kraftvoll und bewegend. Ein Abend voller Atmosphäre und tanzbarer Melancholie.