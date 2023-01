Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung

Florian Paul ist ein Geschichtenerzähler. Er erzählt vom Leben, von der Liebe, von der Einsamkeit, von großen Themen in kleinen Ereignissen, mit rauchiger Stimme und großen Gesten wie ein alter Trinker, der vom Tresen aus versucht die Welt zu erklären. Seit seinem Debütalbum 2019 setzt er sich mit seiner „Kapelle der letzten Hoffnung“ immer wieder gekonnt zwischen alle Stühle, die die Musikindustrie so sorgsam um ihn herum aufzustellen versucht. Zu jazzig um wirklich Indieband zu sein, zu viel Groove um noch als Liedermacher zu gelten. Sie spielen in Varietétheatern und auf großen Festivalbühnen, voller Melancholie und trotzdem tanzbar. Musikalisch irgendwo zwischen Pop, Jazz, Rock und Chanson bauen sie immer weiter an ihrer vollkommen eigenen Welt inmitten des oft so eintönigen deutschsprachigen Musikmarkts. Denn „Genre is dead“ und so wie sich der musikalische Stil nur schwer in eine Schublade stecken lässt, schweben auch die Texte zwischen

verlorener Liebe, dem Rückblick auf die Heimat im Ruhrgebiet und Fragen nach den gesellschaftlichen Zuständen der Welt.

Gemeinsam mit der „Kapelle der letzten Hoffnung“ bestehend aus Flurin Mück (Drums), Giuliano Loli (Keys), Nils Wrasse (Saxophon) und Susi Lotter (Bass) kreiert der junge Sänger einen unvergleichlich vielseitigen, energetischen Sound, der neu und trotzdem voller Nostalgie ist. Ihre Konzerte sind Erholung, Befreiung, Sehnsuchtsort und Gedankenanstoß. Sie sind Theater und Clubbesuch in einem. Wild, verträumt, virtuos und einfach wunderschön.