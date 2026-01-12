Florian-Samuel Spaeth

Der Rüsselsheimer Gitarrist und Sänger steht für zeitgenössischen Blues-Rock und transportiert den Stil der „British Blues Invasion” ins 21. Jahrhundert.

Die Heroen der Elektrogitarre von Jeff Beck bis Stevie Ray Vaughan werden zitiert, gefeiert und zu einem ganz eigenen Stil verschmolzen. Angereichert mit virtuoser Spieltechnik verspricht der Abend ein Musikerlebnis unvergesslicher Art. In Kooperation mit dem Bassisten Alexander Brennscheidt, dem Schlagzeuger Carlo Rieger und dem Keyboarder Mark Schwarzmayr ergibt sich eine explosive Mischung, die keinen Liebhaber des erstklassigen Bluesrock unberührt lassen wird.

Das außerordentliche musikalische Können von Spaeth wurzelt einerseits in autodidaktischem Selbststudium seit frühester Kindheit, andererseits in seiner Ausbildung an der Frankfurter Musikwerkstatt, wo er sich seit 2021 dem Studium der Rockgitarre, des Pianos wie auch des Gesangs widmete und die Ausbildung zum Berufsmusiker und Instrumentalpädagogen erfolgreich abschloss.

Die Songs des im März 2025 erschienenen Debut-Albums „Wild Ride“ werden nun endlich auch live auf die Bühne gebracht. Weit über 100.000 Spotify-Aufrufe sowie Interviews und Vorstellung des Albums im HR1 und SWR1 unterstreichen das internationale Niveau und seine absolute Professionalität, die er bereits in Kollaboration mit Künstlern wie Max Clouth oder Georg Boeßner unter Beweis stellen konnte.