Florian Schröder „Neustart“

Es ist Zeit für einen Neustart – so sehr wie noch nie. Und zwar heute. Eigentlich schon gestern. Aber da hatten wir keine Zeit.

Die Welt ist oft genug untergegangen, drehen wir sie einmal auf links ! Florian Schröder drückt den Reset-Knopf. An diesem Abend formatieren wir die Festplatte neu – jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, jenseits von Hysterie und Gleichgültigkeit, jenseits von Gut und Böse. Sein 6. Soloprogramm „Neustart“ ist ein Abend in Masken - Schröder setzt sie auf - nicht, um uns zu schützen vor Infektionen, sondern um uns zu impfen mit dem Wahnsinn. Denn in jedem Wahnsinn liegt eine Wahrheit und jede Wahrheit braucht eine Spur Wahnsinn.

Wenn alle „Game over“ rufen, setzt Schröder auf Neustart. Der 42-jährige Florian Schröder moderiert die „Florian Schröder Satireshow“ im ARD außerdem die SWR- Kabarettsendung „Spätschicht“ Er ist ein gern gesehener Gast in Talkshows und ein begnadeter Parodist. Seine Marke; die genaue Beobachtung der politischen und gesellschaftlichen Situation. Er ist immer aktuell, analysiert, bewertet und hinterfragt. Er kommt zum 4. Mal nach Schwäbisch Hall.

Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.