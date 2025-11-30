Florian Schroeder - Schluss jetzt! - Der satirische Jahresrückblick

Ab Dezember 2025 mit neuem Jahresrückblick auf Tour.

Chaostage auf der ganzen Welt: Trump ist außer Rand und Band und in Deutschland wollen die 1990er-Jahre ihre Politiker zurück: Friedrich Merz ist da, wo er immer hinwollte. Er ist ganz der Alte, deshalb hat er mit dem alten Bundestag sein neues Sondervermögen durchgesetzt, das eigentlich Sonderschulden heißen müsste.

Ein Jahr, in dem niemand mehr weiß, was minus und was plus ist, wer Gewinner und wer Verlierer – schließlich gibt es nur noch Gewinner. Darum wird die Welt auch in diesem Jahr wieder verlässlich untergehen. Wie jedes Jahr. Da muss man sich zusammennehmen, um den Humor nicht zu verlieren. Schroeder hilft und pfeift ab: „Schluss jetzt!“ – der einzig richtige Jahresrückblick.

Schroeder analysiert, kommentiert und parodiert. Von der großen Politik bis zu den kleinen Ereignissen des Alltags. Zwölf Monate in zwei Stunden – schnell, lustig, böse und keine Sekunde langweilig. Und das Beste: Es wird nicht gesungen, nicht geschunkelt und Heizdecken gibt es auch keine. Dafür aber Satire, Comedy und jede Menge Spaß.

Rufen Sie einen Abend lang „Schluss jetzt!“ und lachen Sie über den Wahnsinn eines ganzen Jahres. Denn Schroeder, das ist ein Typ, der kämpft für Sie: mal mit dem Florett, mal mit dem Hammer, aber immer auf den Punkt. Am Ende des Abends werden Sie sagen: Schluss jetzt? Nee, mehr davon! Aber klar – im nächsten Jahr dann!