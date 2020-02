Florian Schroeder und Peer Steinbrück

Frank_Eidel Florian Schroeder

Willkommen zu einem einmaligen Gipfeltreffen: Der satirische Politiker Steinbrück und der politische Satiriker Florian Schroeder ziehen Bilanz: Wann kommen Neuwahlen und wenn ja, wie viele? Wer wird nächster Bundeskanzler? Ist es einem Land nach 15 Jahren Merkel überhaupt noch zuzumuten, dass auch ein Mann Kanzler wird? Und wie erklären wir das unseren Kindern?

Von den USA bis China, von der Vergangenheit in die Zukunft: eine politische Weltreise und satirische Lagebesprechung in 90 Minuten. Ein Gipfeltreffen ohne Wasserwerfer und brennende Autos, dafür mit beißendem Spott. Und beide vereint die Freude an der Spontanität, der Beobachtung und der diebische Spaß an der bösen Pointe. Ironisch, sarkastisch, nachdenklich.

Im Rahmen des 27. Stuttgarter Kabarettfestivals WIR SIND DIE GUTEN