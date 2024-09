Florian Veit Quintett

Das Quintett fand sich im Frühjahr 2024 im Umfeld der HMDK Stuttgart auf der Suche nach einem gemeinsamen Bandsound. In seinen Kompositionen sucht Florian Veit die musikalische Bandbreite zwischen Komplexität und Einfachheit, zu einem organischen Ganzen zu verschmelzen. Inspiriert von der Harmonik neuer Ikonen des Modern Jazz wie Shai Maestro, Gerald Clayton etc., steht im Mittelpunkt des Geschehens trotzdem immer die Melodie. So bleibt die Musik greifbar und nahbar. Neben Florians Kompositionen werden Lieblingsstücke der Band zu hören sein.

Besetzung: Felix Burrer (a sax); Samuel Restle (tbn); Moritz Langmaier (pno); Moritz Holdenried (kb); Florian Veit (dr, comp)