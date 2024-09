Florian Wagner | FUNK YOU!

Florian Wagner steht für Entertainment der Extraklasse. Sein virtuoses Klavierspiel erinnert an eine „Mischung aus Billy Joel und Keith Jarrett“ (Münchner Merkur), seine Texte verursachen „unvermittelte Lachanfälle beim Publikum“ (Sächsische Zeitung) und „er singt so schön wie Michael Bublé“ (Seine Mama). In FUNK YOU zeigt der Pianist und Sänger, wie Mozart „Atemlos“ geschrieben hätte und ob Beethoven wirklich taub war.

Florian ist als Pianist, Sänger, Arrangeur, Komponist und Musikkabarettist tätig. Im Herbst 2020 hatte sein zweites Soloprogramm FUNK YOU Premiere in der Bar jeder Vernunft Berlin. Seit 2019 ist er zusätzlich zusammen mit seinem Bruder Dominik Wagner als Ass-Dur auf Tour.