Florijan van der Holz und Micha Schlüter

Das Kulturamt lädt in Zusammenarbeit mit dem Stadtteil- und Familienzentrum zu einem Singer-Songwriter Konzert im Fellbacher Stadtteil- und Familienzentrum ein.

Der Fellbacher Singer-Songwriter Florijan van der Holz und der Stuttgarter Liedermacher Micha Schlüter sprühen vor Spielfreude und Energie. Wenn sie auf der Bühne stehen, mischen sich zwei ganz eigene lyrische und musikalische Charaktere, die sich zwischen deutschsprachigem Indie, Folk und Pop bewegen.