Florist (USA)

Florist begann als Freundschaftsprojekt von Emily Sprague, Rick Spataro und Jonnie Baker in Upstate, NY. Die drei begannen, gemeinsam seltsame Klänge mit Synthesizern und Gitarren zu erzeugen, um sich auszutauschen, und wuchsen dabei zusammen. Als Emily nach New York City zog, kam Felix Walworth als Schlagzeuger und Mitstreiter hinzu, und sie schrieben weiter Songs unter diesem Namen.

Das neueste Album der Band, „Florist“, fühlt sich wie der Höhepunkt einer zehnjährigen Reise an. Es ist ihr viertes Album in voller Länge, aber das erste, das die Bezeichnung „self-titled“ verdient. „Wir haben es Florist genannt, weil es nicht nur meine Songs mit einer Begleitband sind“, erklärt Sprague. „Es ist eine Übung. Es ist eine Zusammenarbeit. Es ist unser einziges Leben. Das sind meine besten Freunde und die Musik ist deshalb so, wie sie ist.“