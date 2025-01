Flow my tears #1

Zwei Abende, die die Zeiten mehrfach wenden: aus den vergangenen Jahrhunderten und den sakralen Räumen der Stadtkirche ins 22. Jahrhundert und die virtuellen Räume und zurück. Der Angelpunkt, die Kontinuität liegt in den Themen: das Spannungsfeld von Endlichkeit und Ewigkeit, Diesseits und Jenseits: Umbrüche. Der Auftakt in der Dieselstraße beleuchtet die Zukunft: Was bedeutet Endlichkeit für ein künstliches Bewusstsein, hat ein solches das Bedürfnis nach Spiritualität? Wie tanzt ein virtueller Körper rituelle Tänze? Und zu welcher Musik?

Ausführende:

Johannes Mittl, Christian Pfeiffer, N.N.: Synthesizer, Elektronik

Jasmin Kruezi: visuals

K.I.: Texte