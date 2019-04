»flow« entführt in eine Atmosphäre voller Harmonie und Schönheit. Die Schweizer Compagnie linga hat sich von beeindruckenden Phänomenen der Tierwelt inspirieren lassen: In Vogel- und Fischschwärmen, Herden­wanderungen von Säugetieren und beim Insektenflug koordinieren sich große Gruppen in der gemeinsamen Bewegung. Diese beweglichen, fluiden Formationen können ihre Geschwindigkeit oder Richtung blitzschnell verändern, ohne dabei an Zusammenhalt zu verlieren. Sie folgen einer eigenen Choreografie, erzeugt durch spezielle Interaktionsregeln. »flow« begibt sich auf die Suche nach diesem Kollektivbewusstsein, dem Bewegungsfluss, einem besonderen Verhältnis von Individuum und Gruppe. Die Tänzerinnen und Tänzer können anhand der Inter­aktionsregeln synchron und quasi instinktiv aufeinander reagieren – wie schwerelos und von beeindruckender Präzision.Eine hypnotische Musik begleitet diese Gruppenerfahrung, komponiert und live gespielt vom französisch-koreanischen Duo Keda, das die Klänge des traditionellen Saiteninstruments Geomungo zeitgenössischen Rhythmen und elektronischen Bearbeitungen gegenüberstellt.Im Anschluss findet ein Publikums­gespräch in deutscher und englischer Sprache mit Katarzyna Gdaniec und Marco Cantalupo statt.