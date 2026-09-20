Flower Power! Jahreskonzert Salto Vocale

Peace, Love & Harmonie! Salto Vocale, gemeinsam mit unserem Gastchor Mann‑o‑Mann aus Wernau, entführt euch in die schillernde Ära der Hippies und Revolutionäre.

Mit mitreißenden Hits von den Beatles bis Simon & Garfunkel, von Woodstock‑Hymnen bis zu zarten Protestsongs lassen wir die 60er und 70er Jahre aufblühen.

Taucht ein in einen Abend voller Blumenkinder‑Romantik, rebellischem Geist und unvergesslichen Melodien, die Generationen bewegten. Ob San Francisco oder California Dreamin’ – wenn Salto Vocale und unsere Gäste die Stimmen erheben, wird aus jedem Konzertsaal ein kleines Stück Woodstock. Das phantastische Michael-Stauss-Jazz-Trio wird uns wieder begleiten und für den passenden Sound sorgen!

Make Love, Not War – aber macht vor allem: Musik!