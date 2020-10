Flower Power & Woodstock

Eintauchen in eine fantastische Zeit voller Lebenslust.

Mit mehrstimmigem Gesang, Gitarrensounds und mitreißender Percussion wird die Zeit von Love & Peace wieder hautnah spürbar.

Melodische Balladen begeistern ebenso wie die packenden tanzbaren Songs, die das Publikum von den Stühlen reißt.

Die vor einem halben Jahrhundert entstandenen unvergessenen Texte und Melodien sind heute so aktuell wie damals. Sie sprühen vor Leichtigkeit und Lebensfreude und lassen uns eintauchen in ein Gefühl, das wir in unserer hektischen Zeit so vermissen.

Im Repertoire sind u.a. Titel von Albert Hammond, Arlo Guthrie, Beatles, BeeGees, Bob Dylan, CCR, Country Joe McDonald, Dusty Springfield, Jefferson Airplane, Joan Baez, Scott McKenzie, The Mamas & Papas u.v.m.

Besetzung:

Bernd Kiederer – Vocal, Gitarre

Ilona Nowak – Vocal, Percussion

Christina Lah – Vocal, Percussion, Cajon

Harald Mall – Percussion, Congas, Bongos, Cajon