FLUGFORENSIK

EIN ABSTURZ UND SEINE GESCHICHTE - LIVE 2026

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Wenn Benjamin Denes und Andreas Spaeth live auf die Bühne gehen, bringen sie Fälle mit, die die Luftfahrt für immer verändert haben. Tragische Abstürze, deren Geschichten bis heute bewegen – und erklären, warum Fliegen trotzdem sicherer geworden ist. Flugforensik ist der erfolgreichste deutschsprachige Luftfahrt-Podcast. Seine Mischung aus präziser Analyse und spannender Erzählweise vereint Aviation-Nerds, Vielflieger und Flugängstliche zu einer Community, die gemeinsam nach Antworten auf die große Frage sucht: Warum passiert so etwas?

Mit exklusiven Zeitzeugen, führenden Expert:innen und den Ergebnissen offizieller Unfallberichte zeigen Denes und Spaeth, was wirklich geschah – und welche Lehren die Luftfahrt daraus gezogen hat. Dass sie dabei ein Tabuthema der Branche auf die Bühne bringen, macht Flugforensik einzigartig. Das erkennen sogar Hersteller an - das Format wurde 2023 mit dem wichtigsten Medienpreis der Luftfahrtbranche ausgezeichnet.

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Vorträge & Lesungen

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