Wenn Benjamin Denes und Andreas Spaeth live auf die Bühne gehen, bringen sie Fälle mit, die die Luftfahrt für immer verändert haben. Tragische Abstürze, deren Geschichten bis heute bewegen – und erklären, warum Fliegen trotzdem sicherer geworden ist. Flugforensik ist der erfolgreichste deutschsprachige Luftfahrt-Podcast. Seine Mischung aus präziser Analyse und spannender Erzählweise vereint Aviation-Nerds, Vielflieger und Flugängstliche zu einer Community, die gemeinsam nach Antworten auf die große Frage sucht: Warum passiert so etwas?

Mit exklusiven Zeitzeugen, führenden Expert:innen und den Ergebnissen offizieller Unfallberichte zeigen Denes und Spaeth, was wirklich geschah – und welche Lehren die Luftfahrt daraus gezogen hat. Dass sie dabei ein Tabuthema der Branche auf die Bühne bringen, macht Flugforensik einzigartig. Das erkennen sogar Hersteller an - das Format wurde 2023 mit dem wichtigsten Medienpreis der Luftfahrtbranche ausgezeichnet.