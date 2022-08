Endlich wieder Raritäten über dem Wiesental.

Nach 2 Jahren Pandemie-bedingter „Abstinenz“ wird es am 10.9. und 11.9.2022 endlich wieder einen Flugtagin Sinsheimgeben. Angekündigt haben sich einige Raritäten aus der Welt der Fliegerei, darunter seltene Doppeldecker, wie die Bücker Jungmeisteroder auch kraftstrotzende Sternmotoren, wie in der Su-29!

Komplettiertwerden die „fliegerischen Köstlichkeiten“ durch Boeing Stearman,Messerschmitt Taifun, sowie weitere Flugvorführungen von Motor und Segelflugzeugen aller Epochen. Umrahmt wird die Veranstaltung durch die Auswahl kulinarischer Leckerbissen vom Grill, aus dem Backofenoder dem Gourmetzelt, Kuchen, Kaffee, und, und, und. Viel wirdgeboten sein in Sinsheim, am Himmel, wie auch am Boden imZuschauerbereich. Wer selbst in einem Cockpit das Wiesental von obenbestaunen möchte, wird hierzu ebenfalls Gelegenheit haben. Auch imein oder anderen Oldtimer.

Der Flugsportring freut sich auf Sie und wünscht viel Freude beimBesuch, guten Appetit, egal ob beim Hunger nach fliegerischen Highlights, oder der „Bodenversorgung“.

WeitereInformationen finden sich auch auf der Homepage unter: www.flugsportring-kraichgau.de/flugtag-sinsheim