Es passieren wundersame, berührende und verwirrende Dinge in dieser Musik, die vier Männer mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang eingespielt haben.

Und damit geht es ja schon los: Denn wie of kann man diesen Satz eigentlich ruhigen Gewissens und ohne zu funkern niederschreiben? Eben.

fuppe – bite klein schreiben, das sieht einfach besser aus und soll auch so – stammen aus Hamburg und sind Josef Endicot, Antoine Laval, Lars Brunkhorst und Christan Klindworth. Außerdem sind sie eine der seltenen Bands, bei denen man nicht sofort die „Klingt wie“-Karten spielen kann. Erste Augenzeugen ihrer Konzerte vergleichen fuppe gerne mit Turbostaat, was grob in die Richtung geht, aber musikalisch kommen einem eher diese räudig-poetschen Post-Punk-Bands wie Do Nothing, shame, Protomartyr oder auch IDLES in den Sinn. Wobei fuppe dann doch öfer als die genannten auf die melodieseligen Gitarren-Momente setzen, wie sie zum Beispiel die Weakerthans oder Sebadoh in ihren Hochzeiten zelebrierten. Erste Kritken zur ihrer EP „Billstedt“ aus dem vergangenen Jahr erkannten darin die gute alte „Hamburger Schule“. Aber dazu sagt Christan: „Das ist natürlich schmeichelhaf, die war ja auch wichtg. Aber ich kenn mich da einfach nicht gut genug aus, um das als Einfuss zu sehen. Ich kann jetzt keine fünf Songs von Der Regierung aufzählen und bin kein Blumfeld- Experte. Für mich waren ... But Alive, die Boxhamsters oder Turbostaat wichtger.“ Vor allem lyrisch führt das schon in die richtge Richtung, wenn man vielleicht noch etwas mit Dackelblut nachwürzt.