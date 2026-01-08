Flurputzete

Einladung zur Feldputzete in Pfedelbach und den Ortsteilen am Samstag, 24. Februar 2024.

(ro) Die Gemeindeverwaltung führt in diesem Jahr erneut eine gemeinsame Feldputzete im Kernort und den Ortsteilen durch. Die Aktion findet am Samstag, den 24. Februar 2024, von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr statt.

Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen, mit guter Laune und Motivation gemeinsam die Fluren unserer Heimatgemeinde von achtlos entsorgtem Müll zu befreien.

Die Einteilung der Gruppen auf die verschiedenen Bereiche erfolgt vor Ort.

Treffpunkte um 8.45 Uhr:

Pfedelbach: Bauhof, Dieselstraße 10

Heuberg / Buchhorn: Parkplatz Bürgerhaus Heuberg, Lindenstr. 7

Gleichen: Dorfgemeinschaftshaus Gleichen

Oberohrn: Parkplatz ehemaliges Schul- und Rathaus

Harsberg: Baierbach, Oberohrner Str. 41 (Familie Ziegler)

Untersteinbach: Freibadparkplatz, Dorfgartenweg / Freibadweg

Windischenbach: Feuerwehrgerätehaus, Badstraße 11

Benötigte Ausrüstung: Arbeitshandschuhe und Gummistiefel oder festes Schuhwerk.

Bei unsicherem Wetter bitte einen Blick auf die Homepage der Gemeinde Pfedelbach unter "Neuigkeiten" oder in die Pfedelbach.App werfen. Alternativ steht ihnen Herr Anger, Bauhofleiter, für Rückfragen unter Tel. Telefonnummer: 07941 6081-36oder Mobil Mobiltelefon: 0170 5409904 zur Verfügung.

Als Dankeschön für ihr Engagement erhalten alle Helfer vor Ort ein Lunchpaket.

Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung und bedanken uns im Voraus bei allen, die bereit sind, einige Stunden ihrer Freizeit zu investieren.

Ihr

Torsten Kunkel

Bürgermeister