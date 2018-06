Flussgelaunt - Von Ort zu Ort

Vier Städt, vier Uferfeste mit Tanz, Musik und Feuwerk. Ein ganzes Wochenende finden Pendelfahrten auf dem Neckar statt, die eine Veranstaltung mit der nächsten verbinden.

Schiffpendelverkehr zwischen Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Bad Rappenau und Gundelsheim. Uferfest in Bad Friedrichshall mit Kinderprogramm von 14 bis 19 Uhr.

Vier Städte und Gemeinden am unteren Neckar machen am 4. und 5. August 2018 gemeinsame Sache: Die Sommeraktion „Flussgelaunt am Neckar“ bietet Spaß und Erlebnis rund um ein verbindendes Gewässer. Ein ganzes Wochenende finden Pendelfahrten auf dem Neckar statt, die eine Veranstaltung mit der nächsten verbinden. Zudem laden viele Attraktionen auf und am Neckar zum Verweilen ein. In allen beteiligten Städten und Gemeinden werden unter verschiedenen Mottos Feste und Veranstaltungen stattfinden. Höhepunkt des Events ist der Schiffskorso mit Musik, Tanz und Feuerwerk am Samstagabend. Vom Schiff aus können vier Brillant-Feuerwerke hautnah erlebt werden. In geselliger Runde vom Ufer aus bietet sich den Zuschauern beim Vorbeiziehen des Schiffskorsos mit seinen geschmückten und beleuchteten Booten ein unvergesslicher Anblick.