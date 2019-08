Zwei Pferde, zwei Welten. Eines an Land, das andere im Wasser. Verschiedener geht es nicht und doch sind beide Pferde und jedes hält sich zunächst für das echte, das richtige Pferd. Doch dann fangen sie an, an sich selbst zu zweifeln. Es ist nicht leicht Verschiedenartigkeit auszuhalten und zu sich und seinen Eigenheiten zu stehen, das müssen beide lernen.

Ein rhythmisch bewegtes Schauspiel für Kinder.Schauspiel: Angela von Gündell, Sabine Nietham-mer und Percussion: Jonas Leuther