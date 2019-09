Mit Altflöte, akustischen Gitarren und mehrstimmigen Gesang setzen die drei Musiker bekannte Stücke aus den Stilrichtungen Folk, Rock und in einen kleinen Akzent auch aus dem Neunzehnten Jahrhundert um. Die Originalvorlagen reichen von Mussorgskij über Simon & Garfunkel, Led Zeppelin, Yes, Rainbow, Metallica bis zu moderneren Musikstücken von Sunrise Avenue oder Hoobastank. Bei der Umsetzung der verschiedenen Stilrichtungen bleiben sich Flute 'n' Guitar aber konsequent ihrer eigenen Ausdrucksform treu, so dass die Musikstücke zu einem neuen persönlichen Klangerlebnis werden. Featuring: Sonja Maier-Wagner, Flute Sebastian Wagner Guitar, Vocals Klaus Wagner, Guitar, Vocals.