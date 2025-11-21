Fly me to the Moon

Klaus stellt aus: Roboter, Raumschiffe & Raketen aus den 60er und 70er Jahren.

Klaus Huber, Ur-Wieslocher, überregionaler Sänger (The Busters, Der Hausfreund, aktuell Busters Pension Fund) und leidenschaftlicher Blechspielzeugsammler, öffnet zum ersten Mal seine Schatzkammer.Was 1980 mit einem Blechufo aus den 60ern begann, ist inzwischen auf mehrere hundert Objekte angewachsen. In dieser Ausstellung zeigen Roboter, Spaceships und Mondfahrzeuge, wie man sich in der Vergangenheit die Zukunft vorstellte und der Kosmos Einzug ins Kinderzimmer hielt.