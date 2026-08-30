Sieben Tänzer, ein Lehrer. Die Gruppe trainiert im Probenraum für ihren großen Auftritt. Präludien und Fugen aus Johann Sebastian Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ bestimmen das Geschehen.

Streit, Kampf, Enttäuschung und Freude – die wechselnden Stimmungen der Musik spiegeln sich in den Gesten der Tänzerinnen und Tänzer wider. Als eine mysteriöse Frau den Trainingsraum betritt, erreichen die Auseinandersetzungen ihren Höhepunkt: Breakdance trifft auf Contemporary Dance, Mann auf Frau, Begehren auf Ablehnung, Arroganz auf Neugier. Die elegante Musik von Bach, die durch Breakdance mit explosiven Bewegungen interpretiert wird, schafft eine erstaunliche und unterhaltsame Show für alle Menschen gleichermaßen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Bildungsstand!

Bis dato haben die Flying Steps ihre Show „Flying Bach“ in mehr als 42 Ländern präsentiert – von den USA über Australien und Japan bis Finnland – und dabei mehr als 600.000 Zuschauer begeistert. „Flying Bach“ ist die weltweit erste Breakdance-Show, die mit dem ECHO Klassik Sonderpreis geehrt wurde.