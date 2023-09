Das Thema Gesundheit ist nicht erst seit Corona in aller Munde. Insbesondere die kaufkräftigen Best Ager zwischen 40 und 60 Jahren haben großes Interesse an Gesundheit, Wellness und Fitness.

Der Markt der Produkte und Dienste für Best-Ager und Senioren wächst stetig weiter. Die Messe FN vital bringt in Kooperation mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim Kunden und Anbieter in ihrer Region zusammen.