Foaie Verde – „Phoenix“

Die fünf Virtuosen von Foaie Verde (zu deutsch: ‚grünes Blatt‘) verschmelzen traditionelle Musik aus Osteuropa und rasanten Balkansound mit eigenen Kompositionen und bieten ihrem Publikum ein unwiderstehliches Hörvergnügen.

Verwegene Rhythmen und atemberaubend virtuose Melodien treffen auf emotionsgeladenen Gesang. Ungezügelte Energie und geballte Lebensfreude wechseln sich mit leisen, melancholischen Klängen ab. Das Ensemble um die charismatische Sängerin Katalin Horvath (Ungarn) und den Geigenvirtuosen Sebastian Mare (Rumänien) fängt die überwältigende Kraft dieser Musik in ganz eigenen, ungemein abwechslungsreichen Arrangements ein. Mit Vladimir Trenin (Russland) am Bajan, Frank Wekenmann (Deutschland) an der Gitarre und Veit Hübner (Deutschland) am Kontrabass ist die Gruppe international und hochkarätig besetzt. Gemeinsam lotet Foaie Verde alle Facetten des musikalischen Ausdrucks aus und versetzt das Publikum mit beeindruckender Bühnenpräsenz in einen ekstatischen Taumel aus Tönen und Klängen.