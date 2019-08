Foam Expo Europe

Die Foam Expo ist Europas erste kostenlose Messe für Hersteller und Käufer von technischen Schaumstoffprodukten und -technologien sowie für die gesamte Lieferkette der Schaumstoffindustrie.

Auf der Foam Expo erhalten Sie Einblick in alle Arten Schaumstoffe und Rohmaterialien, die für die Herstellung von Schaumstoffen und damit in Verbindung stehenden Produkten genutzt werden. Auf der Messe werden geformte, steife und flexible Schaumstofflösungen vorgestellt, die aus Materialien wie Urethan oder Elastomer wie Gummi oder PVC bestehen, aber auch Ausrüstung und Maschinen, und Sie treffen hier eine Vielzahl Servicedienstleister an. Somit entsteht ein Marktplatz für Schaumstoffhersteller und Käufer von technischen Schaumstoffen, Schaumstoffprodukten und Dienstleistungen. Die Ausstellung dient der gesamten Schaumstoffindustrie, einschließlich Rohstoffe, Chemikalien, Herstellung und Prozessausrüstung und allen damit verbundenen Dienstleistungen.

Auf der Foam Expo werden die neusten Produktanwendungen, Serviceleistungen und Ausrüstungen aus verschiedenen Bereichen vorgestellt.

Dazu gehören:

Schaumstoffherstellung, Klebstoffe und Dichtmittel, Umwandlung und Herstellung, Ausrüstung und Maschinen, Rohstoffe, Recycling und Prüfungen aus den folgenden Branchen:

Luftfahrt, Automobil, Konstruktion, Medizin, Verpackungen sowie Sport und Freizeit.