Fola Dada | Groove is in the Heart

× Erweitern Fola Dada

Endlich kann die zweite „Groove is in the heart“-Session in 2021 stattfinden.

Fola Dada ruft dafür ihre Band zusammen, die aus Ulf Kleiner am Rhodes und Flügel, Tommy Baldu am Schlagzeug, Joscha Glass am Bass und für diesen besonderen Abend, aus Joo Kraus an Trompete, Flügelhorn, Effekten, Gesang und was er sonst noch alles spielen will, besteht. Diese Band ist die Garantie für einen hochmusikalischen, virtuosen Konzertabend. Da der Name, wie immer, Programm ist, werden Songs der Genres Soul, Jazz, Nu Soul, Reggae gespielt. Eigene Songs, Cover Songs, tanzbar, zum Köpfe nicken, Augen schließen, Heulen, Glücklich sein. Und wenn schon Xmas, vielleicht gibt es dann auch noch einen groovigen Weihnachtssong, wer weiß…?

Besetzung: Fola Dada (Hattler) (vox); Ulf Kleiner (DePhazz) (p, keys); Tommy Baldu (Roforofo) (dr); Joscha Glass (Turista per Sempre) (b); Joo Kraus (Omar Sosa) (trp, flgh, vox, fx)