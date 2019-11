Fola Dada – "Groove is in the heart" No. 9

Fola Dada

Da ist sie wieder, Fola Dada und ihre Konzertreihe "Groove is in the Heart". Zum 9. Mal lädt die Stuttgarter Sängerin Musiker ein, um das Publikum im BIX zum Singen, Tanzen und Glücklichsein zu bringen.

Dieser Abend ist soulful, groovend, so dass ohne Mitwippen bei breitem Lächeln eigentlich gar nichts geht. Die Spielfreude der Band überträgt sich auf das gesamte Publikum und es ist ratsam sich schnell Tickets zu sichern, denn es wird garantiert voll.

Der Gast für die 9. Session ist der Kölner Gitarrist Bruno Müller. Er ist bekannt für sein exzellentes und virtuoses Spiel in Jazz, Soul und Pop und arbeitete für Künstler wie Udo Jürgens, Gloria Gaynor, Sarah Connor, Max Mutzke, Blank&Jones und die TV-Total Band "Heavytones". Er machte CD-Aufnahmen, Tourneen und Konzerte mit der legendären isländischen Jazz-Fusion-Band Mezzoforte, Till Brönner, Randy Brecker, Chaka Khan, Wolfgang Haffner, Jeff Cascaro, Thomas Quasthoff, Peter Eldridge, Joe Sample, Don Grusin, Ack van Rooyen, Charlie Mariano u.v.a..

Die BIX-Bühne teilt Bruno Müller mit Tommy Baldu am Schlagzeug, Ulf Kleiner am Piano und Rhodes, Jean-Philippe Wadle am Bass und natürlich der Gastgeberin Fola Dada am Gesang. Die beiden eint eine langjährige musikalische Verbindung und Fola freut sich sehr, dass sie Bruno gewinnen konnte, um Stuttgart zu besuchen. Kommet zu Hauf!

Besetzung: Fola Dada (voc); Bruno Müller (guit); Ulf Kleiner (p, rhodes); Jean-Philippe Wadle (b); Tommy Baldu (dr)